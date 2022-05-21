رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس القطري لنادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي ناصر الخليفي، السبت، من ملعب «بارك دي برانس» قبيل لقاء «متز» في المرحلة الختامية من الدوري المحلي، تمديد عقد المهاجم الدولي كيليان مبابي حتى 2025.

وقال مبابي بعدما ذاع الخليفي لجمهور «بارك دي برانس» خبر تمديد عقد مبابي، مقفلًا الباب أمام «ريال مدريد» الإسباني الذي سعى جاهدًا لضم بطل مونديال 2018، «أنا سعيد جدًا لبقائي في فرنسا، في باريس، في مدينتي. آمل أن أواصل القيام بما أحب القيام به وهو لعب كرة القدم والفوز بالكؤوس»، بحسب «فراسن برس»

وأعلنت «فرانس برس»، في وقت سابق، أن المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي توصل إلى اتفاق مبدئي مع فريقه «باريس سان جيرمان» من أجل البقاء في صفوفه عوضًا عن الانتقال إلى «ريال مدريد» الإسباني المهتم بخدماته.

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وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات بأن «سان جيرمان» يسعى إلى التوقيع رسميًا على تمديد العقد مع ابن الـ23 عامًا الذي يدافع عن ألوان نادي العاصمة منذ 2017، بعد قدومه من «موناكو» مقابل 180 مليون يورو، من أجل أن يُعلن الأمر رسميًا في وقت لاحق من مساء السبت.

وأفاد عديد التقارير الصحفية في وقت سابق ، بأن مبابي سيظل في فريقه الباريسي، وحامت الشكوك خلال الساعات الماضية حول مستقبل النجم الفرنسي الشاب، بين بقائه في «باريس سان جيرمان» أو الانتقال إلى «ريال مدريد» الإسباني.

ووفقًا للصحفي دي مارزيو في شبكة «سكاي إيطاليا»، فإنه لا يوجد مزيد الشكوك، وأن مبابي سيظل في «باريس سان جيرمان»، وسيجدد عقده مع الفريق الباريسي.