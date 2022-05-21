كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح

القاهرة - بوابة الوسط

أبقى نهضة بركان، لقب مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مغربيًا، وخلف مواطنه الرجاء البيضاوي، بفضل ركلات الترجيح التي قادته للفوز في النهائي على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 5-4، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الجمعة في أويو النيجيرية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم اعتقد الفريق المغربي أنه حسم المباراة حين تقدم في الدقيقة 97 من ركلة جزاء سجلها يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بيراتس استفاد من خطأ دفاعي فادح لإدراك التعادل في الدقيقة 117 عبر ثيمبينكوسي لورش الذي كان صاحب الركلة الترجيحية الضائعة الوحيدة لفريقه بعدما صدها الحارس حمزة الحمياني، بحسب وكالة «فرانس برس».