غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يسعد أي مدرب أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى المدرب الإسباني لتعويض خيبة أمله الأوروبية بحصد لقب دوري الأضواء الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه.

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ويتفوق سيتي بنقطة في الصدارة على غريمه ليفربول قبل الجولة الأخيرة من الموسم يوم الأحد، ويملك غوارديولا فرصة للفوز باللقب على ملعبه للمرة الأولى عندما يستقبل أستون فيلا في استاد الاتحاد.

لا أقلل من دوري الأبطال

وأوضح غوارديولا، أنه لا يقلل من لقب دوري أبطال أوروبا معترفا بأنه كان يتوق لخوض النهائي في باريس، لكنه أضاف أن الفوز بلقب بطولة تتألف من 38 مباراة يسعد أي مدرب لكنها «أكثر صعوبة».

وكشف غوارديولا اليوم الجمعة، وفقا لـ«رويترز»: «البطولة تتألف من جولات كثيرة.. عانينا خلال الكثير من المباريات من الإصابات واللحظات الجيدة والسيئة والمواقف المختلفة».

إيقاف ليفربول

وتابع: «لم يكن بوسعنا إيقاف ليفربول في موسم 2019-2020 ولم يكن فريقي جيدا بما يكفي.. لكن في السنوات الأخرى كنا في الموعد.. عندما تقاتل من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز فهذا يمنحك الشعور بالاستمتاع في غرفة الملابس».

وأضاف: «نصبح أكثر سعادة مع توالي الانتصارات.. هذا يوفر بيئة جيدة للتدريب. إنها ليست مجرد مباراة واحدة مثل كأس الاتحاد الإنجليزي.. إنها تتعلق بالمنافسة كل يوم وهو شعور رائع».

واختتم غوارديولا أن فريقه سيتعامل مع مباراة الأحد مثل أي مباراة عادية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع للحفاظ على سجل انتصاراته المثالي ضد أستون فيلا.