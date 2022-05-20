روديغير يودع جماهير تشيلسي برسالة مؤثرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدافع تشيلسي الإنجليزي، اللاعب أنطونيو روديغر، أنه من المقرر أن يغادر النادي في نهاية الموسم الحالي (2021-2022) كلاعب حر بمجرد انتهاء عقده. مؤكدا أن النادي الإنجليزي سيظل دائما في قلبه.

ووقع النجم الألماني مع البلوز في صيف العام 2017 ومنذ ذلك الحين شارك في أكثر من 200 مباراة مع الفريق اللندني. وقدم الألماني أداء مميزا تحت قيادة توماس توخيل في تشيلسي، حتى أصبح جزءا أساسيا من الفريق الذي رفع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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وكتب روديغر خطابا في موقع «The Players Tribune»، وفقا لـ«كورة» روى فيه تفاصيل علاقته بلاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، وامتدح شخصيته، وودع تشيلسي مع اقتراب انضمامه لريال مدريد.

نحن لسنا روبوتات

وقال اللاعب: «للأسف تعقدت محادثات التجديد في الخريف الماضي.. عندما لا تصل أخبار من النادي من أغسطس إلى يناير، يصبح الوضع معقدا.. بعد العرض الأول، مر وقت طويل دون أن يحدث شيء، نحن لسنا روبوتات، لا يمكنك الانتظار لأشهر طويلة في ظل الكثير من عدم اليقين بشأن مستقبلك».

وأضاف: «من الواضح أننا لا نستطيع توقع العقوبات، لكن في النهاية، الأندية الكبرى تبدي اهتمامها وكان علي أن أتخذ قرارا، لكنني سأترك الأمر هنا.. ليس لدي أي شيء سيء لأقوله عن هذا النادي».

الانضمام إلى ريال مدريد

وأنهى روديجر خطابه: «سيكون تشيلسي دائما في قلبي، وستظل لندن دائما موطني، لقد أتيت إلى هنا بمفردي ولدي الآن زوجة وطفلان جميلان.. ولدي أيضا شقيق مدى الحياة، مثل كوفاسيتش، لدي لقب في كأس الاتحاد وآخر في الدوري الأوروبي وآخر في دوري الأبطال، لدي أيضا مئات الذكريات التي ستبقى معي إلى الأبد».

وسينضم روديغر، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في 30 يونيو المقبل، وفقا لـ«كورة»، إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد عدم التوصل لاتفاق تجديد مع البلوز.