توخيل: كانتي هو محمد صلاح ونيمار في تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل، إن فريقه حقق معجزة، بالاقتراب كثيرا من ضمان الحصول على المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بالنظر لأنه لعب فترات طويلة من الموسم من دون نجمه الفرنسي الدولي نجولو كانتي.

وشبه توماس توخيل، وفقا لـ«رويترز» نجمه الفرنسي الدولي نجولو كانتي، بلاعبين كبار مثل نيمار وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان.

- توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية

- توخيل: لا أشعر بالأمان وتشيلسي قد يودع المربع الذهبي

وشارك كانتي (31 عاما) أساسيا من البداية للمرة 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في تعادل فريقه أمس الخميس 1-1 مع ليستر سيتي، وهي نتيجة ضمنت له تقريبا الحصول على المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين قبل الجولة الأخيرة من الموسم في مواجهة واتفورد الذي تأكد هبوطه الأحد المقبل.

المركز الثالث بمثابة معجزة

وأوضح توخيل للصحفيين، وفقا لـ«رويترز»: «أعتقد أنه لاعبنا الأساسي الأول على الإطلاق.. لكن اللاعبين الأساسيين والأهم يفترض تواجدهم على أرض الملعب بينما هو شارك في 40% من المباريات فقط ولذا فإن وصولنا للمركز الثالث ربما يكون بمثابة معجزة».

وأضاف المدرب الألماني: «هو محمد صلاح فريقنا وهو (فيرجيل) فان دايك فريقنا و(كيفن) دي بروين فريقنا ونيمار فريقنا وكيليان مبابي فريقنا.. ببساطة هو هذا اللاعب الذي يحدث الفارق ومشاركته في 40% فقط من المباريات مشكلة هائلة.. هو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط على مستوى العالم أجمع».