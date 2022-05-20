جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن فريق إيفرتون بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز على كريستال بالاس، في اللقاء الذي استضافه استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 33 بالبريميرليغ.

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر بترتيب المسابقة، متفوقا بفارق أربع نقاط أمام مراكز الهبوط، ليتجنب رسميا هبوطه لدوري الدرجة الثانية، مع تبقي مباراة واحدة فقط لكل فرق المسابقة، في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 45 نقطة في المركز الثالث عشر.

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اقتحام الجماهير

وقامت جماهير إيفرتون باقتحام أرض ملعب «جوديسون بارك» احتفالا ببقاء فريق المدرب فرانك لامبارد بالدوري الإنجليزي وتفادي الهبوط.

أحداث المباراة

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة، بتقدم كريستال بالاس بهدفين نظيفين حملا توقيع جون فيليب ماتيتا وجوردان أيو في الدقيقتين 21 و34 على الترتيب.

وانتفض إيفرتون في الشوط الثاني، حيث قلص مايكل كين الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الأزرق في الدقيقة 54، ثم تعادل ريتشارليسون لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

وأمن دومينيك كالفيرت ليوين النقاط الثلاث لإيفرتون، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85، ليضمن فريق المدرب فرانك لامبارد بقاءه رسميا بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ. (الإنترنت)