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الأهلي المصري يهيمن على جوائز الطائرة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 19 مايو 2022, 05:23 مساء
الأهلي المصري يهيمن على جوائز الطائرة الأفريقية
الأهلي المصري يتوج بكأس وذهبية الطائرة الأفريقية. (الإنترنت)
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هيمن لاعبو الأهلي المصري، على أغلب الجوائز الفردية، لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة، التي جرت أخيرا بتونس.

وعلى مستوى الفرق توج الأهلي المصري بكأس وذهبية البطولة، والترجي التونسي بالميدالية الفضية، وغيساغارا الرواندي بالميدالية البرونزية.

- انطلاق بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة
- 14 فريقا في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة
- السويحلي والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في أفريقية الطائرة

الجوائز الفردية
وعلى مستوى الجوائز الفردية في البطولة، توج لاعب الأهلي أحمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وجائزة أفضل لاعب صد للاعب أمادو دودوجيبريل (غيساغارا الرواندي)، وجائزة أفضل ليبيرو: محمد رمضان (الأهلي المصري).

ونال جائزة أفضل موزع عبدالله عبد السلام (الأهلي المصري)، وجائزة أفضل ضارب: أحمد سعيد (الأهلي المصري)، وجائزة أفضل جدار صد إبراهيم آدم من نادي ميناء دوالا الكاميروني.

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