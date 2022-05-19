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للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 03:50 مساء
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
كأس العالم. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اختيار 36 حكمًا و69 حكمًا مساعدًا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست؛ لقيادة مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، بالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات «فيفا» وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

وقال رئيس لجنة حكام «فيفا»، بييرلويجي كولينا، وفقًا لـ«بي إن سبورت»: «كما اعتدنا دائمًا، فالجودة هي أول المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، فقد اخترنا حكامًا من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم FIFA 2018 إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثل أو أفضل في بطولة قطر بعد بضعة أشهر».

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حدث تاريخي
وستكون نسخة قطر 2022 أول نسخة في تاريخ كأس العالم التي تعين فيها لجنة الحكام «FIFA» ثلاثة حكام من السيدات وثلاثة أخريات مساعدات لهن. وأوضح رئيس لجنة حكام FIFA، كولينا، بهذا الخصوص: «سعداء جدًا بوجود ستيفاني فرابارت من فرنسا وساليما موكاسانغا من رواندا ويوشيمي ياماشيتا من اليابان جنبا إلى جنب مع المساعدات نويزا باك من البرازيل وكارين دياز ميدينا من المكسيك وكاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة الأميركية في كأس العالم FIFA، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة».

دعم فيفا
وأكد مدير التحكيم ماسيمو بوساكا، أن حكام المباريات سيحصلون على دعم فيفا اللازم لأن استعدادهم أمر بالغ الأهمية: «بفضل برنامج التتبع والدعم المبتكر، فإنه يمكن لموجهي حكام FIFA الإشراف على كل حكام المباريات بشكل وثيق ومكثف أكثر ممّا كان عليه الوضع في السنوات الماضية، وهذا ما يجعلنا نتوقع تحسنا أكبر في تحكيم كأس العالم FIFA 2022، كما ستتوفر برامج فردية مصممة خصيصًا لهؤلاء الحكام، خاصة فيما يتعلق بصحتهم ولياقتهم البدنية، وسنراقبهم بعناية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما سنقدم لهم تقييمًا نهائيًا حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق البطولة في قطر».

حماية اللاعبين وسمعة اللعبة
وسيشارك حكام المباريات المختارون في عدة ندوات هذا الصيف في مدينة أسونسيون ومدريد والدوحة؛ لمراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها للموجهين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.

وأضاف بوساكا: «تظل أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الإعداد هي حماية اللاعبين وسمعة اللعبة والاتساق والتوحد، وقراءة اللعبة من منظور فني وتكتيكي وفهم عقليات اللاعبين والمنتخبات، ورغم ذلك لا يمكننا القضاء على كل الأخطاء، وإنما سنبذل جهدنا للتقليل منها».

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