محمد صلاح في قائمة «فوربس» لأعلى الرياضيين أجرا هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مجلة فوربس الأميركية، اليوم الخميس، قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم هذا العام بين 1 مايو 2021 حتى 1 مايو 2022، بناءً على محادثات مع العشرات من المطلعين على القطاع، بمن في ذلك وكلاء وممثلون عن نجوم الرياضة أنفسهم.

وتصدر المحترف الأرجنتيني بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، وفقًا لـ«فوربس الشرق الأوسط» القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 130 مليون دولار للمرة الثانية، بعد أن نال المركز للمرة الأولى في العام 2019.

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واحتل المحترف المصري بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح المركز الرابع بين أعلى الرياضيين أجرًا في فئة كرة القدم بإجمالي إيرادات 45 مليون دولار، مباشرة بعد ليونيل ميسي (130 مليون دولار) والمحترف البرتغالي بصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو (115 مليون دولار) والمحترف البرازيلي بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار (95 مليون دولار).

المركز الـ33 بين جميع الرياضيين

واحتل محمد صلاح رسميًا المركز 33 بين أعلى الرياضيين أجرًا في العالم هذا العام، حيث حقق 45 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية قبل اقتطاع الضرائب على مدى الأشهر الـ12 الماضية. ويبدو أنه اللاعب الرياضي المصري الوحيد الذي نال مركزًا في قائمة فوربس السنوية حتى الآن.

دخل اللاعبين في عام واحد

وأخذت فوربس في الاعتبار دخل اللاعبين لمدة عام واحد بين 1 مايو 2021 و1 مايو 2022، بناءً على محادثات مع العشرات من المطلعين على القطاع، بمن في ذلك وكلاء وممثلون عن نجوم الرياضة أنفسهم في بعض الحالات.

كم حقق صلاح هذا العام؟

وحصل لاعب خط وسط ليفربول المصري، الذي يلعب بموجب عقد مدته خمس سنوات حتى يونيو 2023، على 18 مليون دولار من الإيرادات خارج الملعب (بما في ذلك حملات الدعاية والإعلان، وعقود الرعاية، والتذكارات، ورسوم الترخيص، والأعمال التجارية الأخرى) و27 مليون دولار من ممارسة كرة القدم (بما في ذلك الجوائز المالية والرواتب والمكافآت).

ميسي في المركز الأول

ويحتل ميسي المركز الأول في قائمة فوربس السنوية، حيث بلغ إجمالي إيراداته 130 مليون دولار، وقد تصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم للمرة الثانية، بعد أن نال المركز للمرة الأولى في عام 2019.

وحقق أفضل 50 نجمًا رياضيًا في العالم 2.97 مليار دولار قبل اقتطاع الضرائب ورسوم الوكلاء العام الماضي محطمين بذلك الرقم القياسي البالغ 2.76 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقديرات «فوربس».