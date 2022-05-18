رسميا.. أوباميانغ يعتزل اللعب دوليا مع منتخب الغابون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهاجم فريق «برشلونة» الإسباني، اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، ليضع حدًا لمسيرته مع المنتخب الأفريقي.

وينهي أوباميانغ مسيرة مع منتخب بلاده وصلت إلى 72 مباراة دولية مع الغابون، علمًا بأنه كان قائدًا للمنتخب حتى وقت اعتزاله اللعب الدولي.

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وكشف بيان للاتحاد الغابوني لكرة القدم رسالة أوباميانغ، وجاءت وفقًا لـ«في الجول» كالتالي: «بعد 13 عامًا من الفخر بتمثيل بلدي، أعلن أنني أنهي مسيرتي الدولية، أود أن أشكر الشعب الغابوني وكل من ساندني في السراء والضراء».

رسالة شكر

وتابع البيان: «سأحتفظ بالكثير من الذكريات الجيدة، مثل اليوم الذي شاركت فيه لأول مرة أو اليوم الذي عدت فيه من نيجيريا مع الكرة الذهبية الأفريقية.. وكانت مشاركتها مع كل الناس لحظة لا تُنسى.. أشكر رئيسنا، صاحب السعادة علي بونغو أونديمبا الذي كان دائمًا داعمًا للفهود وعمل دائمًا من أجل قيمة كرة القدم في بلدنا».

وأضاف البيان: «أود أيضًا أن أشكر جميع المدربين والموظفين واللاعبين الذين قابلتهم خلال هذه المسيرة.. أخيرًا أشكر والدي الذي أعطاني الرغبة في أن أصبح مثله، على أمل أن أجعلك فخورًا بارتداء ألواننا».

الغياب عن كأس الأمم الأفريقية 2023

ولن يشارك مهاجم «برشلونة» الإسباني الحالي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار وفقًا لبيان من الاتحاد الغابون لكرة القدم.

ويتواجد منتخب الغابون في المجموعة التاسعة بالتصفيات رفقة الكونغو الديمقراطية وموريتانيا والسودان.

مسيرته مع «الفهود»

أوباميانغ سبق أن لعب مباراة واحدة بقميص منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في 2009. ثم ارتدى قميص المنتخب الغابوني الأولمبي، ثم المنتخب الأول.

بقميص منتخب الغابون خاض 72 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا ،أصبح بها الهداف التاريخي للفهود.

وكانت آخر مشاركة لأوباميانغ بقميص منتخب بلاده ضد موريتانيا وديًا، وسجل هدفًا في التعادل في يناير 2022 قبل كأس الأمم الأفريقية 2021.

مشاركته هذا الموسم

أفضل لاعب في أفريقيا مرة وحيدة، البالغ 32 عامًا، شارك الموسم الجاري في 37 مباراة سجل 20 هدفًا وصنع ثلاثة بقميصي «آرسنال» و«برشلونة».

أوبا، بدأ مسيرته مع «باستيا» الفرنسي، ثم «ميلان» الإيطالي وعاد لفرنسا من بوابة «ليل» ثم «موناكو» ثم «سانت إيتيان». وفي 2013 انتقل لصفوف «بروسيا دورتموند» الألماني وبعد 5 سنوات انضم لـ«آرسنال» وأخيرًا «برشلونة» في يناير الماضي.