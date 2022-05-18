إعلان استحداث جائزتين جديدتين في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، استحداث جائزتين جديدتين للموسم الكروي الحالي (2021-2022)، بدعم من شركة «أوراكل» للتكنولوجيا، أحد الرعاة الرسميين للبطولة.

وقالت الرابطة، في بيانها، وفقًا لـ«روسيا اليوم» إن الجائزة الأولى هي «أفضل فريق يحقق الفوز بعودة غير محتملة» والجائزة الثانية هي «جائزة أقوى هدف في المسابقة».

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وتعتمد جائزة العودة غير المحتملة على إحصائية احتمالية الفوز التي طورتها «Stats Perform»، التي تحسب فرصة تحقيق الفريق للفوز أو التعادل عن طريق محاكاة ما تبقى من المباراة 100 ألف مرة، كما قال بيان الرابطة الرسمي.

تفاصيل منح الجائزة

وأضاف البيان: «يعتمد النموذج على أربع سنوات من بيانات المباراة ويأخذ في الاعتبار ما إذا كان الفريق على أرضه أو خارجه، والنتيجة الحالية، والعقوبات الممنوحة، واللاعبين في الملعب، والبطاقات الحمراء، والوقت المتبقي في المباراة، ويتم حساب احتمالية الفوز كل دقيقة لكل مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم، في الوقت الفعلي».

وتابع: «ستذهب الجائزة إلى الفريق الذي عاد للفوز في المباراة في ظل ظروف صعبة للغاية تعيق إعادته للمباراة، أو حيث كان هناك أدنى احتمال للفوز».

جائزة أقوى هدف

وبشأن جائزة «أقوى هدف»، فسيتم منحها لصاحب الهدف الأكثر قوة الذي تم تسجيله في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي يحمل أسرع متوسط سرعة من الكرة التي يتم تسديدها على المرمى.

وقالت الرابطة إن الأهداف التي تم تسجيلها فقط من خارج منطقة الجزاء هي التي سيتم النظر إليها فقط من أجل تحديد الفائز بهذه الجائزة.