Atwasat

إعلان استحداث جائزتين جديدتين في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 08:58 مساء
إعلان استحداث جائزتين جديدتين في الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي يعلن: الجائزة الأولى هي «أفضل فريق يحقق الفوز بعودة غير محتملة» والجائزة الثانية هي «جائزة أقوى هدف في المسابقة». (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، استحداث جائزتين جديدتين للموسم الكروي الحالي (2021-2022)، بدعم من شركة «أوراكل» للتكنولوجيا، أحد الرعاة الرسميين للبطولة.

وقالت الرابطة، في بيانها، وفقًا لـ«روسيا اليوم» إن الجائزة الأولى هي «أفضل فريق يحقق الفوز بعودة غير محتملة» والجائزة الثانية هي «جائزة أقوى هدف في المسابقة».

- رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
- في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم
- هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟

وتعتمد جائزة العودة غير المحتملة على إحصائية احتمالية الفوز التي طورتها «Stats Perform»، التي تحسب فرصة تحقيق الفريق للفوز أو التعادل عن طريق محاكاة ما تبقى من المباراة 100 ألف مرة، كما قال بيان الرابطة الرسمي.

تفاصيل منح الجائزة
وأضاف البيان: «يعتمد النموذج على أربع سنوات من بيانات المباراة ويأخذ في الاعتبار ما إذا كان الفريق على أرضه أو خارجه، والنتيجة الحالية، والعقوبات الممنوحة، واللاعبين في الملعب، والبطاقات الحمراء، والوقت المتبقي في المباراة، ويتم حساب احتمالية الفوز كل دقيقة لكل مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم، في الوقت الفعلي».

وتابع: «ستذهب الجائزة إلى الفريق الذي عاد للفوز في المباراة في ظل ظروف صعبة للغاية تعيق إعادته للمباراة، أو حيث كان هناك أدنى احتمال للفوز».

جائزة أقوى هدف
وبشأن جائزة «أقوى هدف»، فسيتم منحها لصاحب الهدف الأكثر قوة الذي تم تسجيله في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي يحمل أسرع متوسط سرعة من الكرة التي يتم تسديدها على المرمى.

وقالت الرابطة إن الأهداف التي تم تسجيلها فقط من خارج منطقة الجزاء هي التي سيتم النظر إليها فقط من أجل تحديد الفائز بهذه الجائزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا

الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا
ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

روسيا: 959 جنديا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كاف» يستقر على المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم شكوى الأهلي المصري
«كاف» يستقر على المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم شكوى...
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد ...
بالفيديو.. زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته في مشهد مأساوي
بالفيديو.. زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته في مشهد مأساوي
لامبارد يوجه رسالة مهمة إلى اللاعبين لتفادي هبوط «إيفرتون»
لامبارد يوجه رسالة مهمة إلى اللاعبين لتفادي هبوط «إيفرتون»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: ......
المزيد
إعلان استحداث جائزتين جديدتين في الدوري الإنجليزي
إعلان استحداث جائزتين جديدتين في الدوري الإنجليزي...
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي ......
فرصة جديدة لإيطاليا للمشاركة في مونديال 2022
فرصة جديدة لإيطاليا للمشاركة في مونديال 2022...
لامبارد يوجه رسالة مهمة إلى اللاعبين لتفادي هبوط «إيفرتون»
لامبارد يوجه رسالة مهمة إلى اللاعبين لتفادي هبوط «إيفرتون»...
بالفيديو.. زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته في مشهد مأساوي
بالفيديو.. زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته في مشهد مأساوي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط