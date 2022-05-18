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الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 08:21 مساء
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
اللاعب السنغالي إدريسا جاي. (الإنترنت)
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كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرر استدعاء اللاعب السنغالي إدريسا جاي، نجم فريق «باريس سان جيرمان»؛ للاستماع لأقواله بعد غيابه عن مباراة فريقه في الجولة الماضية لدعم المثليين.

وقالت «فرانس برس»، إنها اطلعت على رسالة من مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تدعو جاي لتوضيح سبب غيابه عن مباراة فريقه السبت الماضي، التي انتهت بفوز فريق العاصمة برباعية نظيفة.

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الاعتذار أم ارتداء القميص
كما أشارت «فرانس برس» إلى أن إدريسا جاي تلقى خطابًا جاء فيه: «هناك حالتان، الأولى أن هذه الافتراضات لا أساس لها من الصحة، وهنا ندعوك دون تأخير للتحدث علانية من أجل إسكات هذه الشائعات، وندعوك لإرفاق ردك بصورة لك، وأنت ترتدي القميص المعني».

وواصل الخطاب: «الحالة الثانية أن تكون هذه الشائعات صحيحة، وفي هذه الحالة، نطلب منك أن تكون على دراية بنطاق تصرفك والخطأ الجسيم الذي ارتكبته».

وتابع خطاب الاتحاد الفرنسي: «الكفاح ضد التمييز الذي تتعرض له الأقليات المختلفة، مهما كانت، هو معركة أساسية ودائمة سواء كان لون البشرة، أو الدين، أو الميول الجنسية، أو أي اختلاف آخر، فكل أشكال التمييز تقوم على نفس الأساس، وهو رفض الآخرين لأنهم يختلفون عن معظمهم.. برفضك المشاركة في هذه العملية الجماعية، فأنت في الواقع تؤكد صحة السلوك التمييزي، ورفض الآخر، وليس فقط ضد مجتمع المثلية».

ماذا حدث؟
اللاعب السنغالي إدريسا جاي، رفض المشاركة في مباراة فريقه «سان جيرمان» أمام «مونبيليه» في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي، وذلك بسبب ارتداء الفريق قمصانًا تحمل علامة دعمًا للمثليين.

كما عبر الرئيس السنغالي ماكي صال، عن دعمه للاعب السنغالي في صفوف «باريس جان جيرمان»، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنا أدعم إدريس غانا جاي، قناعاته الدينية يجب أن تحترم».

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