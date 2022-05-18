فرصة جديدة لإيطاليا للمشاركة في مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن العضو السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، فرانكو كيمنتي، يعتقد أن فرص منتخب إيطاليا تجددت في بلوغ كأس العالم 2022 في قطر.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء الماضي، تحقيقًا في شكوى تشيلي حول وثائق مزورة للاعب منتخب الإكوادور بايرون كاستيو، خلال مباراة الفريقين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم. وتمت دعوة الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لعرض موقفه أمام لجنة الانضباط التابعة للفيفا.

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وقال كيمنتي في تصريحات نقلتها جريدة «لا ريبوبليكا»، وفقًا لـ«في الجول»: «هناك إمكانية لأن تؤمن إيطاليا مقعدها في كأس العالم بشكل أكبر من المتوقع».

وأضاف: «يبدو أن الإكوادور أشركت لاعبًا لا يحق له المشاركة، وقد يدفعون ثمن ذلك غاليًا.. إذا تم إثبات خطأ الإكوادور، فإن هناك قاعدة في فيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف، وهو إيطاليا». وختم: «الآن، هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، ونحن نؤمن بذلك».

عضو بالاتحاد الأوروبي يصدم إيطاليا

وردت إيفلينا كريستلين، العضوة الإضافية في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لنفس الجريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: «ليس صحيحًا أنه على وشك إنقاذنا من كأس العالم حتى لو تم استبعاد الإكوادور.. في تلك الحالة سيشارك منتخب من أميركا الجنوبية عوضًا عنه. باختصار، ليس هناك احتمال أن تلعب إيطاليا كأس العالم».