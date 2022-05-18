لامبارد يوجه رسالة مهمة إلى اللاعبين لتفادي هبوط «إيفرتون»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه المدير الفني لفريق «إيفرتون»، فرانك لامبارد، رسالة إلى اللاعبين، قبل مواجهة «كريستال بالاس» غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال لامبارد إنه يتعين على فريقه المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التركيز على نفسه فقط والاستفادة من حماس جماهيره عندما يستضيف «كريستال بالاس».

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ويحتل «إيفرتون» المركز 16 برصيد 36 نقطة، ويتقدم بنقطتين عن «بيرنلي» الذي يحتل المركز 18 آخر مراكز الهبوط. وهبط «واتفورد» و«نوريتش سيتي» بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية. ويضمن الفوز على «بالاس» بقاء «إيفرتون» في دوري الأضواء، حيث يلعب منذ 1954.

ضرورة ضمان البقاء

وأوضح لامبارد للصحفيين، اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«رويترز»: «ندخل المباراة وندرك ضرورة حصد نقطتين إضافيتين لضمان البقاء، لكن الأمر يتعلق فقط بالتركيز على أنفسنا».

وتابع: «من الجيد أن الأمر بأيدينا.. إذا نجحنا في تقديم الأداء المناسب والاستفادة من الأجواء على أرضنا التي ستكون مميزة بالتأكيد، ندرك أنه ستكون لنا فرصة لتحقيق ما نريد».

مباراة صعبة

ويتوقع لامبارد أن تكون المباراة أمام فريق المدرب باتريك فييرا صعبة. وأضاف: «يقودهم مدرب يملك دائمًا عقلية الانتصار. لا أتوقع سوى مباراة صعبة وهذا ما يجب أن نستعد له».

وبات لاعب الوسط دوني فان دي بيك والمدافع مايكل كين جاهزين للمباراة عقب تعافيهما من الإصابة. وأشاد المدرب أيضا بجماهير «إيفرتون» وقال إن الأجواء في جوديسون بارك يمكن أن تمنح فريقه دفعة كبيرة. وسينهي «إيفرتون» الموسم على ملعب أرسنال يوم الأحد المقبل.