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بالفيديو.. زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته في مشهد مأساوي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 05:39 مساء
بالفيديو.. زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته في مشهد مأساوي
وفاة لاعب نادي «فيتيسه» الهولندي السابق ومدرب الفنون القتالية المغربي، مراد لمرابط، بعد القفز 35 مترا في الماء. (روسيا اليوم)
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لقي لاعب نادي «فيتيسه» الهولندي السابق لكرة القدم، ومدرب الفنون القتالية «الكيك بوكسينغ»، المغربي مراد لمرابط، حتفه بحادث مأساوي أثناء قضاء عطلته، رفقة زوجته، في مدينة مالقا الإسبانية.

وكان لمرابط في إجازة مع زوجته وطفليه في جزيرة سانتا بونسا، عندما اختار القفز من جرف يبلغ ارتفاعه 100 قدم (ما يزيد على 35 مترًا). وانتهت حياة اللاعب عند اصطدامه بصخرة، حيث كانت زوجته توثق لحظة قفزه في المياه، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

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وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لمرابط البالغ 31 عامًا، وهو يهبط بسرعة نحو الصخور، وأخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفاديها، قبل أن يصطدم بها.

صرخة زوجة مراد لمرابط
وظهر في مقع الفيديو صوت زوجة اللاعب السابق وهي تصرخ، بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة وتعرض لإصابة خطيرة جعلته يفارق الحياة.

وأكد نادي «فيتيسه» الهولندي، الذي سبق لمرابط، ارتداء قميصه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى الخبر الصادم، وقدم تعازيه لعائلة اللاعب.

الابتعاد عن الكرة
وسبق لمراد لمرابط أن لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص «فيتيسه» خلال موسم 2010-2011، وتوج خلال ذلك الموسم بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عامًا.

لكن لمرابط ابتعد عن كرة القدم، واختار رياضة الفنون القتالية، وتحديدًا الكيك بوكسينغ، حتى أصبح لاعبًا ومدربًا معروفًا، وفقًا للصحافة الهولندية.

سبب الوفاة
وبحسب جريدة «الهداف» المغربية، فإن وفاة اللاعب لم تكن بسبب الإصابات التي لحقت به من السقوط وارتطامه بالصخور، بل بسبب فقدانه الوعي في الماء.

 

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