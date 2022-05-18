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ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 11:47 صباحا
ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
ليفربول أمام إيفرتون. (صفحة ليفربول عبر فيسبوك)
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أُرجئ حسم لقب الدوري الإنحليزي لكرة القدم إلى المرحلة الختامية، وذلك بفوز ليفربول على مضيفه ساوثامبتون (2-1) في لقاء خاضه بتشكيلة رديفة إلى حد كبير وتخلف خلاله الثلاثاء في المرحلة السابعة والثلاثين، ليبقي بذلك على آماله بالرباعية التاريخية.

أرجئت زيارة ليفربول إلى ملعب «ساينت ماري» الذي سقط فيه (صفر-1) في آخر مباراة له في معقل ساوثامبتون في 4 يناير 2021، بسبب انشغاله السبت بنهائي الكأس الذي فاز به على تشيلسي بركلات الترجيح ليتوج بلقبه الثاني للموسم، بعدما سبق له إحراز كأس الرابطة في فبراير بنفس الطريقة على حساب الخصم اللندني بالذات، بحسب «فرانس برس».

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ودخل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقاء متخلفًا بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي تعثر الأحد أمام وست هام (2-2)، لكنه نجح في تقليصه إلى نقطة فقط بفوزه الثلاثاء على ساوثامبتون بفضل الياباني تاكومي مينامينو (27) والكاميروني جويل ماتيب (67) اللذين عوض تخلفه بهدف نايثن ريدموند (13)، ما أرجأ الحسم إلى المرحلة الختامية التي يلتقي فيها الأحد على أرضه مع ولفرهامبتون، فيما يلعب فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا مع أستون فيلا على ملعبه أيضًا في التوقيت ذاته.

ويعيد هذا السيناريو إلى الأذهان نهاية موسم 2011-2012 الذي حسمه سيتي بفارق الأهداف عن جاره مانشستر يونايتد بعد فوزه القاتل في المرحلة الختامية على كوينز بارك رينجرز (3-2) في لقاء تخلف خلاله (2-1) حتى الوقت بدل الضائع حين أدرك البوسني إدين دجيكو التعادل قبل أن يخطف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدف التاريخي الذي منح به «سيتيزينز» لقبهم الأول في الدوري منذ 1968.

كما اختبر الفريقان السيناريو ذاته في موسم 2018-2019 حين تُوج سيتي باللقب بفارق نقطة عن ليفربول بعد فوزه في المرحلة الختامية على برايتون (4-1)، محققًا في حينها انتصاره الرابع عشر تواليًا، علمًا أن «الحمر» كانوا متقدمين بفارق 7 نقاط على سيتي في أوائل يناير 2019 وهم الذين كانوا متخلفين هذه المرة بفارق 14 نقطة عن فريق غوارديولا في يناير الماضي.

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