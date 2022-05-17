«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المركز الإعلامي بنادي «الاتحاد»، السبب وراء غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، المعتصم بالله الصبو وعبد العزيز الصويعي، عن صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال نادي «الاتحاد» في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عدم الالتحاق بمعسكر المنتخب بمصر، جاء بسبب دخول المعتصم والصويعي فترة من التأهيل، بعد الإصابة التي تعرض لها كلا اللاعبين، خلال مباريات الفريق في المنافسات المحلية.

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وكان نادي «الاتحاد» أعلن أن كل لاعبي الفريق سيدخلون فترة من الراحة إلى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تأهلهم إلى دور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا.