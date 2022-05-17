«كاف» يستقر على المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم شكوى الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، وكشف «كاف» في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إقامة النهائي على ملعب محمد الخامس الساعة 8 بالتوقيت المحلي في المغرب (9 بتوقيت مصر) يوم الإثنين 30 مايو الجاري.

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وتأهل الأهلي والوداد المغربي إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد تخطي عقبتي وفاق سطيف الجزائري، وبترو أتليتكو الأنغولي في نصف النهائي.

وكان الأهلي شكا من عدم إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد، قبل أن يصدر بيانه، الإثنين، ويعلن خوضه المباراة النهائية في أي ملعب، مع استمرار التصعيد في المحكمة الرياضية.