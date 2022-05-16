مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للعام الثالث على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

توج نجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، هذا الموسم (2021-2022)، للمرة الثالثة على التوالي، في حفل جوائز الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين لكرة القدم.

وتفوّق مبابي على العديد من نجوم الدوري الفرنسي وعلى رأسهم مهاجم موناكو، وسام بن يدر، ومتوسط ميدان مرسيليا، باييت، ولاعب ليون، البرازيلي لوكاس باكيتا، ونجم رين مارتن تيريير.

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وتعد هذه هي المرة السادسة توالياً التي يحرز فيها لاعب من باريس سان جرمان المتوج هذا العام بلقب الدوري للمرة العاشرة في مسيرته، الجائزة بعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (2016) والأورغوياني إدينسون كافاني (2017) والبرازيلي نيمار (2018)، في حين هيمن مبابي في الأعوام الثلاثة الأخيرة (2019 و2021 و2022). ولم تمنح الجائزة في العام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

مبابي يحسم مستقبله

وعلى هامش حفل توزيع الجوائز صرح كيليان مبابي بأنه حسم تقريبًا وجهته المقبلة، خصوصًا مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو. وتكثر التكهنات بشأن بقاء محتمل أو رحيله إلى ريال مدريد الإسباني. وأجاب عندما سُئل عما إذا كان قد اتخذ قراره «نعم، نعم تقريبًا».

وبرغم فوزه بالنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية مع منتخب «الديوك»، إلا أن مبابي فشل في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي الهدف المنشود لباريس سان جيرمان الذي سقط في ثمن النهائي أمام ريال مدريد الإسباني في طريق الأخير إلى النهائي بإجمالي المباراتين 2-4، علمًا أن مبابي سجل هدفي فريقه.