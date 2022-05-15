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ديوكوفيتش يحرز لقب دورة روما للتنس للمرة السادسة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 06:50 مساء
ديوكوفيتش يحرز لقب دورة روما للتنس للمرة السادسة
الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (إنترنت)
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تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس (6-صفر) و(7-6) و(7-5)، اليوم الأحد.

بذلك يحرز ديوكوفيتش لقب دورة روما الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، بحسب «فرانس برس».

- ديوكوفيتش يعبر إلى ثمن نهائي بطولة روما للتنس

وهو اللقب الأول للصربي، البالغ 34 عامًا، هذا العام ليخلف في سجل الفائزين الإسباني رافايل نادال المتوج 10 مرات في العاصمة روما والذي خرج من ثمن النهائي.

وأكد ديوكو عودته إلى مستواه السابق بعد أشهر عدة من التوقف بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومنعه من المشاركة في عدة دورات.

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