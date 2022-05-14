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من بوابة «وفاق سطيف».. الأهلي إلى نهائي أفريقيا للمرة الثالثة تواليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 11:12 مساء
من بوابة «وفاق سطيف».. الأهلي إلى نهائي أفريقيا للمرة الثالثة تواليا
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نجح نادي الأهلى المصري لكرة القدم في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد تعادله إيجابا بهدفين لمثلهما مع نظيره وفاق سطيف الجزائري على ملعب الأخير.

واستفاد الأهلي من فوزه العريض في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة على الفريق الجزائري. وفي الإياب في الجزائر افتتح الأهلي التسجيل عبر لاعبه أحمد عبدالقادر في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل وفاق سطيف عبر لاعبه أحمد قندوسي في الدقيقة 45.  

وفي الشوط الثاني أضاف وفاق سطيف هدفا ثانيًا في شباك الأهلي عبر لاعبه رياض بن عياد، قبل أن يدرك «المارد الأحمر» التعادل في الدقيقة 90 من عمر المباراة بواسطة مهاجمه محمد شريف.

وبذلك، يضرب الأهلي موعدا في نهائي البطولة القارية الأهم مع نظيره الوداد المغربي.

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