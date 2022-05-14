«ليفربول» يتوج بكأس إنجلترا بعد هزيمة «تشيلسي» بركلات الترجيح

القاهرة - بوابة الوسط

توج «ليفربول» بلقب مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على «تشلسي» 6-5 بركلات الترجيح (بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي) السبت في المباراة النهائية على ملعب «ويمبلي» في لندن، مجدداً سيناريو نهائي كأس الرابطة أمام الفريق اللندني.

وهو اللقب الأول لـ«ليفربول» منذ العام 2006 وردّ الاعتبار لخسارته أمام تشلسي في نهائي المسابقة عام 2012 عندما خسر 1-2.

وعادل «ليفربول» «تشلسي» والفريق اللندني الآخر «توتنهام» في عدد الألقاب في المسابقة بعدما رفعه إلى ثمانية، بفارق ستة ألقاب خلف أرسنال حامل الرقم القياسي، و«مانشستر يونايتد» الثاني برصيد 12 لقباً.

ليفربول يكرر سيناريو كأس الرابطة أمام تشلسي

وأحرز «ليفربول» لقب كأس الرابطة، في فبراير الماضي، على حساب «تشيلسي» بالذات (11-10) بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، وبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه «ريال مدريد» الإسباني في 28 مايو الجاري.

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يحتل «ليفربول» المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن «مانشستر سيتي» المتصدر حامل اللقب، وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.