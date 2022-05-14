Atwasat

«ليفربول» يتوج بكأس إنجلترا بعد هزيمة «تشيلسي» بركلات الترجيح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 08:38 مساء
«ليفربول» يتوج بكأس إنجلترا بعد هزيمة «تشيلسي» بركلات الترجيح
اليوناني كوستاس تسيميكاس يحتفل بإحرازه ضربة الجزاء التي تفوق بها ليفربول على نظيره تشلسي في نهائي كأس إنجلترا. (الإنترنت)
alwasat radio

توج «ليفربول» بلقب مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على «تشلسي» 6-5 بركلات الترجيح (بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي) السبت في المباراة النهائية على ملعب «ويمبلي» في لندن، مجدداً سيناريو نهائي كأس الرابطة أمام الفريق اللندني.

وهو اللقب الأول لـ«ليفربول» منذ العام 2006 وردّ الاعتبار لخسارته أمام تشلسي في نهائي المسابقة عام 2012 عندما خسر 1-2.

وعادل «ليفربول» «تشلسي» والفريق اللندني الآخر «توتنهام» في عدد الألقاب في المسابقة بعدما رفعه إلى ثمانية، بفارق ستة ألقاب خلف أرسنال حامل الرقم القياسي، و«مانشستر يونايتد» الثاني برصيد 12 لقباً.

ليفربول يكرر سيناريو كأس الرابطة أمام تشلسي
وأحرز «ليفربول» لقب كأس الرابطة، في فبراير الماضي، على حساب «تشيلسي» بالذات (11-10) بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، وبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه «ريال مدريد» الإسباني في 28 مايو الجاري.

- رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي

يحتل «ليفربول» المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن «مانشستر سيتي» المتصدر حامل اللقب، وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في ...
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«نايكي» تلغي عقد الرعاية مع سبارتاك موسكو
«نايكي» تلغي عقد الرعاية مع سبارتاك موسكو
نادال يشعر بالقلق بسبب الإصابة
نادال يشعر بالقلق بسبب الإصابة
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة ...
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»
«ليفربول» يواجه «تشيلسي» في نهائي كأس إنجلترا بآمال الرباعية التاريخية
«ليفربول» يواجه «تشيلسي» في نهائي كأس إنجلترا بآمال الرباعية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: ......
المزيد
«ليفربول» يتوج بكأس إنجلترا بعد هزيمة «تشيلسي» بركلات الترجيح
«ليفربول» يتوج بكأس إنجلترا بعد هزيمة «تشيلسي» بركلات ......
وفاق سطيف يصارع الأهلي المصري لضرب موعد مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال
وفاق سطيف يصارع الأهلي المصري لضرب موعد مع الوداد المغربي في......
صلاح يخرج مصابا في نهائي كأس إنجلترا أمام «تشيلسي»
صلاح يخرج مصابا في نهائي كأس إنجلترا أمام «تشيلسي»...
«ليفربول» يواجه «تشيلسي» في نهائي كأس إنجلترا بآمال الرباعية التاريخية
«ليفربول» يواجه «تشيلسي» في نهائي كأس إنجلترا بآمال الرباعية......
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط