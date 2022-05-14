صلاح يخرج مصابا في نهائي كأس إنجلترا أمام «تشيلسي»

القاهرة - بوابة الوسط

خرج محمد صلاح مصابًا خلال لقاء «ليفربول» أمام نظيره «تشيلسي»، اليوم السبت، على ملعب «ويمبلي» في لندن، في مباراة نهائي كأس إنجلترا.

وأشرك المدير الفني لـ«ليفربول» الألماني يورغن كلوب غوتا بدلًا عن صلاح، ويأمل «ليفربول» في إحراز رباعية تاريخية، حيث يسعى كلوب لقنص أربع مباريات في سعيه التاريخي لوضع فريقه كأول نادٍ إنجليزي يحرز أربعة ألقاب كبيرة في موسم واحد.

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وأحرز «ليفربول» لقب كأس الرابطة على حساب «تشيلسي» بالذات (11-10) بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، في 27 فبراير الماضي، وبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه «ريال مدريد» الإسباني في 28 مايو الجاري.

ويحتل «ليفربول» المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن «مانشستر سيتي» المتصدر حامل اللقب، وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.