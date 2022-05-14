«ليفربول» يواجه «تشيلسي» في نهائي كأس إنجلترا بآمال الرباعية التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه «ليفربول» نظيره «تشيلسي»، اليوم السبت، على ملعب «ويمبلي» في لندن، في مباراة نهائي كأس إنجلترا، وسط آمال إحراز رباعية تاريخية، حيث يسعى المدرب الألماني لـ«ليفربول» يورغن كلوب لقنص أربع مباريات في سعيه التاريخي لوضع فريقه كأول نادٍ إنجليزي يحرز أربعة ألقاب كبيرة في موسم واحد.

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وأحرز «ليفربول» لقب كأس الرابطة على حساب «تشيلسي» بالذات (11-10) بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، في 27 فبراير الماضي، وبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه «ريال مدريد» الإسباني في 28 مايو الجاري.

ويحتل «ليفربول» المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن «مانشستر سيتي» المتصدر حامل اللقب، وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.