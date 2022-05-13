الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الوداد البيضاوي المغربي الجمعة، نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بتعادله 1-1 على أرضه مع بترو أتلتيكو الأنغولي في إياب الدور نصف النهائي بعد فوزه 3-1 ذهابًا.

وعلى ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء، تقدم الضيوف عبر البرازيلي غليسون في الدقيقة 21، فيما عادل أمين فرحان للفريق المغربي في الدقيقة 28، حسب وكالة «فرانس برس».

ويستعد الوداد بطل العامين 1992 و2017، لمواجهة الفائز من الأهلي المصري ووفاق سطيف، حيث من المتوقع أن يواجه الأول، حامل اللقب في آخر موسمين، بعد تغلبه على خصمه الجزائري برباعية نظيفة ذهابًا في القاهرة قبل مباراة الإياب المقررة السبت.