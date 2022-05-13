هبوط ليفانتي إلى الدرجة الثانية بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

هبط فريق ليفانتي إلى الدرجة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم، عقب هزيمة كبيرة (6-صفر) من البطل ريال مدريد، أسهم فيها فينيسيوس جونيور بثلاثية أمس الخميس.

واحتاج ليفانتي متذيل الترتيب إلى الفوز للحفاظ على بصيص الأمل في النجاة، لكن أمام ريال المشتعل تبدد الأمل سريعا.

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وتقدم ريال، الذي يواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق هذا الشهر، في الدقيقة 13 عبر فيرلان مندي قبل أن يهز كريم بنزيما ورودريجو الشباك لتصبح النتيجة 3-صفر.

هاتريك فينيسيوس

وافتتح فينيسيوس رصيده من الأهداف قبل الاستراحة ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني ليؤكد هبوط ليفانتي عقب الهزيمة الـ19 هذا الموسم.

وعزز ريال مدريد بطل المسابقة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بعد حسمه اللقب للمرة رقم 35 في تاريخه، فيما يأتي ليفانتي في المركز العشرين والأخير برصيد 29 نقطة.