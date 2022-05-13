كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قطب دفاع يوفنتوس جورجو كيلليني، رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الحالي، على إثر خسارة فريقه نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمام إنتر 2-4 بعد التمديد مساء الأربعاء.

وأشار قائد السيدة العجوز، وفقا لـ«فرانس برس» إلى أنه سيخوض المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري المحلي قبل توديع أنصار الفريق.

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وقال كيلليني لشبكة «ميدياسيت»: «أمضينا في صفوف يوفنتوس 10 سنوات رائعة وقد حان الوقت للوجوه الشابة لحمل المشعل.. بذلت قصارى جهدي وآمل أن أكون تركت أثرا».

وكشف اللاعب المتوج بـ19 لقبا: «الإثنين سأقوم بتوديع ملعب اليانز (الخاص بيوفنتوس) في المباراة ضد لاتسيو، أنه قراري بنسبة مئة في المئة».

سعيد للرحيل عن يوفنتوس

ولم يؤكد كيلليني البالغ 37 عاما التأكيد ما إذا كان سيعتزل نهائيا بعد الرحيل عن يوفنتوس بقوله «صراحة لا أدري، يتعين علي التفكير بالأمر مع عائلتي.. أنا سعيد للرحيل عن يوفنتوس وأنا في قمة مستواي».

وأحرز كيلليني بطولة الدوري المحلي في صفوف يوفنتوس 9 مرات منذ انضمامه إلى الفريق العام 2004، قادما من ليفورنو، وارتبط اسمه بقلب الدفاع الآخر ليوناردو بونوتشي والحارس التاريخي جانلويجي بوفون.

الاعتزال الدولي

يذكر أن كيلليني بطل أوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي سيعتزل اللعب دوليا أيضا عندما تواجه إيطاليا الأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية على ملعب ويمبلي في لندن الشهر المقبل.

وكان كيلليني الذي خاض 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده، يأمل في المشاركة بكأس العالم مرة أخرى قبل أن يقول «تشاو» (وداعا) للجماهير، لكن إيطاليا ستغيب عن مونديال قطر 2022، للمرة الثانية تواليا، ما عجل باعتزال قلب الدفاع دوليا.