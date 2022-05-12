دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الإسباني رافايل نادال المصنف رابعاً عالمياً من الدور ثمن النهائي لدورة روما الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارته أمام الكندي دينيس شابوفالوف 6-1 و5-7 و2-6 الخميس، قبل عشرة أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس.

وفق وكالة «فرانس برس»، وفرض نادال سيطرته في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-1، لكن مستواه تراجع تدريجيًا وواجه صعوبة كبيرة في التحرك، علما أنه يعاني من إصابة مزمنة في قدمه أجبرته على إنهاء موسمه العام الماضي في أغسطس قبل أن يعود إلى المنافسة في يناير ويفوز ببطولة أستراليا المفتوحة وينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام (21).

ويلتقي شابوفالوف في الدور المقبل مع النروجي كاسبر رود العاشر.