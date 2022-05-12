أياكس يختار مدربا جديدا لخلافة تين هاغ

القاهرة - بوابة الوسط

عين أياكس أمستردام، اليوم الخميس، ألفريد شرودر، مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب إيريك تين هاغ الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد.

ووقع أياكس عقدا لعامين مع شرودر البالغ عمره 49 عاما، والذي يقترب من الفوز بلقب الدوري البلجيكي مع كلوب بروج.

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وقال شرودر في بيان على موقع أياكس، وفقا لـ«رويترز»: «تدريب أياكس شرف كبير بالنسبة لي وفرصة رائعة في مسيرتي لن أفرط فيها.. أرغب في الفوز بألقاب في أمستردام مع فريق يلعب كرة قدم جميلة ويمزج جيدا بين اللاعبين أصحاب الخبرة والمواهب الواعدة».

وأوضح: «لكني أرغب أولا في إنهاء الموسم بنجاح مع كلوب بروج.. سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق اللقب».