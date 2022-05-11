بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «برشلونة» الإسباني، اليوم الأربعاء، آخر تطورات حالة إصابة مدافعه الأوروغوياني، رونالد أراوخو، بعد إصابته أمام «سيلتا فيجو».

وتعرض أراوخو لإصابة قوية خلال المباراة التي انتهت بفوز «برشلونة» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، على ملعب «كامب نو»، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، بعدما سقط على أرض الملعب، بسبب إصابة في منطقة الرأس والرقبة، وغادر داخل سيارة الإسعاف إلى المستشفى على الفور.

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وقال «برشلونة» في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الفحوصات الخاصة بلاعب الفريق الأول رونالد أراوخو كانت مرضية، وخرج من المستشفى، وبعد تطور حالته سيتحدد موعد جاهزيته للعودة».

«برشلونة» في وصافة الدوري الإسباني

من المقرر أن يعلن النادي فترة غيابه عن المشاركة مع الفريق الكروي وموقفه من مباراتي «خيتافي» و«فياريال».

يذكر أن «برشلونة» رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.