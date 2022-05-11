Atwasat

بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 09:47 مساء
بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو
نادي «برشلونة» يعلن مغادرة أراوخو المستشفى بعد استقرار حالته. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي «برشلونة» الإسباني، اليوم الأربعاء، آخر تطورات حالة إصابة مدافعه الأوروغوياني، رونالد أراوخو، بعد إصابته أمام «سيلتا فيجو».

وتعرض أراوخو لإصابة قوية خلال المباراة التي انتهت بفوز «برشلونة» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، على ملعب «كامب نو»، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، بعدما سقط على أرض الملعب، بسبب إصابة في منطقة الرأس والرقبة، وغادر داخل سيارة الإسعاف إلى المستشفى على الفور.

- لهذا السبب.. برشلونة يترك «كامب نو»
- برشلونة يجدد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى 2026
- كورونا يضرب صفوف برشلونة من جديد

وقال «برشلونة» في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الفحوصات الخاصة بلاعب الفريق الأول رونالد أراوخو كانت مرضية، وخرج من المستشفى، وبعد تطور حالته سيتحدد موعد جاهزيته للعودة».

«برشلونة» في وصافة الدوري الإسباني
من المقرر أن يعلن النادي فترة غيابه عن المشاركة مع الفريق الكروي وموقفه من مباراتي «خيتافي» و«فياريال». 

يذكر أن «برشلونة» رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة

كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
مدير «وفا» الأسبق: إطلاق الرصاص على الصحفية أبوعاقلة «متعمد».. وهذه هي الأسباب

مدير «وفا» الأسبق: إطلاق الرصاص على الصحفية أبوعاقلة «متعمد».. وهذه هي الأسباب
كاركاتير خيري - الفساد السياسي

كاركاتير خيري - الفساد السياسي
من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور وفيديو)

من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور ...
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»

اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي

مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي
إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان

تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان
«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)

«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)
هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟

هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟
«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الأوكرانية

«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»

إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوكوفيتش يعبر إلى ثمن نهائي بطولة روما للتنس
ديوكوفيتش يعبر إلى ثمن نهائي بطولة روما للتنس
كأس العالم تزور 54 دولة قبل العودة إلى قطر
كأس العالم تزور 54 دولة قبل العودة إلى قطر
نادال يتقدم في بطولة روما للتنس
نادال يتقدم في بطولة روما للتنس
رئيس «يويفا» يعلق على أحداث العنف في «ويمبلي»
رئيس «يويفا» يعلق على أحداث العنف في «ويمبلي»
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: ......
المزيد
طبيب «الأهلي» المصري يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدافعه المغربي
طبيب «الأهلي» المصري يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدافعه ......
بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو
بعد سقوطه المرعب.. «برشلونة» يكشف آخر تطورات مدافعه أراوخو...
«يويفا» يسمح لروسيا بحضور جمعيته العمومية
«يويفا» يسمح لروسيا بحضور جمعيته العمومية...
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا...
رئيس «يويفا» يعلق على أحداث العنف في «ويمبلي»
رئيس «يويفا» يعلق على أحداث العنف في «ويمبلي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط