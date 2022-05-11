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رئيس «يويفا» يعلق على أحداث العنف في «ويمبلي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 06:20 مساء
رئيس «يويفا» يعلق على أحداث العنف في «ويمبلي»
أحداث العنف الجماهيري في نهائي بطولة أوروبا بين‭ ‬منتخبي إنجلترا وإيطاليا في استاد «ويمبلي» العام الماضي. (الإنترنت)
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علق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، اليوم الأربعاء، على أحداث العنف الجماهيري في نهائي بطولة أوروبا بين‭ ‬منتخبي إنجلترا وإيطاليا في استاد «ويمبلي» العام الماضي.

وقال ألكسندر تشيفرين، وفقًا لـ«رويترز»، أحداث العنف الجماهيري غير مقبولة، ويجب ألا تتكرر مرة أخرى.

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وشهد النهائي في 11 يوليو الماضي، الذي حسمه منتخب إيطاليا بالفوز بركلات الترجيح، اشتباكات بين المشجعين والمسؤولين داخل وحول الاستاد الوطني في إنجلترا، حيث خرق مئات المشجعين، الذين لا يحملون أي تذاكر، الطوق الأمني.

صور العنف غير مقبولة
وأوضح تشيفرين، في كلمة ألقاها أمام اجتماع الجمعية العمومية لليويفا في فيينا، أنه يجب الاعتراف بالنجاحات وأيضًا بالإخفاقات في الرياضة.

وأضاف: «لا يزال لدينا عديد المشاكل التي يجب حلها لجعل رياضتنا نموذجًا يحتذى به ومصدر إلهام أكبر مما هي عليه اليوم.. صور العنف في استاد ويمبلي في نهائي بطولة أوروبا العام الماضي غير مقبولة».

وتابع: «عندما تذهب عائلة لمشاهدة مباراة في أي منافسة، يجب أن يكون وقتًا للمرح والاحتفال والاستمتاع.. يجب أن يشعر الناس بالأمان داخل الملعب وحوله.. يجب ألا يشعروا أبدًا بالخطر.. بمساعدة السلطات لن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى».

اجتياح جماعي
وقال تحقيق مستقل في ديسمبر الماضي: «من الواضح أننا كنا على شفا حدوث وفيات، أو إصابات لبعض وربما الكثير من المشجعين بعد 17 اجتياحًا جماعيًا لبوابات ويمبلي».

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه أُصيب بالذهول من مستوى الشغب الجماهيري وقدم اعتذارًا. 

إيطاليا × الأرجنتين
وستواجه إيطاليا منتخب الأرجنتين بطل كأس «كوبا أميركا» في أول يونيو في «ويمبلي» في مباراة ودية تم الاتفاق عليها في سبتمبر الماضي بعد وقت قصير من رفض اليويفا واتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) بشدة مقترح الاتحاد الدولي (الفيفا) لتنظيم كأس العالم كل عامين.

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