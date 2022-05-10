«آرسنال» يواجه «إيفرتون» في ملعب «بلتيمور رافينز» الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «آرسنال» و«إيفرتون» المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنهما سيلتقيان وديًا في يوليو المقبل قبل بداية الموسم الجديد على ملعب «بلتيمور رافينز» المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

وستكون المباراة التي ستقام في 16 يوليو المقبل، ووصفت بأنها مباراة «تشارم سيتي»، بسبب لقب المدينة، وفقًا لـ«رويترز» أول مباراة من ثلاث في جولة «آرسنال» في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث تقام باقي المباريات في فلوريدا في وقت لاحق من الشهر ذاته.

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وسيلتقي «إيفرتون»، الذي زار الولايات المتحدة ثماني مرات قبل انطلاق الموسم منذ 2004، بعد مواجهة «آرسنال» مع «مينيسوتا يونايتد» المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين في 20 يوليو.