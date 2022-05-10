«يويفا» يستقر رسميا على موعد افتتاح «يورو 2024».. ويحدد ملاعب المباريات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، أن المباراة النهائية ليورو 2024، ستقام على الاستاد الأولمبي في برلين، على أن تقام مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو في ميونيخ.

وتجرى القرعة النهائية للبطولة، وفقًا لـ«كورة» في ديسمبر 2023 في هامبورغ. وقررت اللجنة التنفيذية لليويفا في اجتماعها في فيينا اليوم الثلاثاء، أن يكون المركز الإعلامي لبطولة يورو 2024، في لايبزيغ شرق ألمانيا.

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وتأهل منتخب ألمانيا إلى البطولة القارية باعتباره صاحب الأرض، بعدما قرر «يويفا» في سبتمبر 2018 منحها حق استضافة «يورو 2024 بعد تفوقها على تركيا. وتقام قرعة تصفيات البطولة في فرانكفورت في أكتوبر المقبل.

إقامة البطولة على 10 ملاعب

وتقام مباريات بطولة «يورو 2024»، وفقًا لـ«في الجول» على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورغ ولايبزغ ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجيليسنكريشن وميونيخ وشتوتغارت.

وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير. ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

النسخة رقم 17

وستحمل بطولة «يورو 2024» النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة. وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988، التي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب «يورو 2020» بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أُقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب. فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.