هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريك باري، حقيقة التهديد بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية، بسبب التعديلات الجديدة على مباريات دوري أبطال أوروبا، بدءًا من موسم (2024-2025) مع زيادة عدد الفرق.

وقال ريك باري، وفقًا لـ«رويترز»، إن كأس الرابطة ليست في خطر وسط مشاكل محتملة تتعلق بجدول مواعيد المباريات بسبب التوسع القادم في دوري أبطال أوروبا، رغم واقع أنه يعتقد أن شكل البطولة المحلية يحتاج إلى تغيير.

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وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تغييرات العام الماضي على أكبر بطولة قارية للأندية، حيث وافق على شكل جديد بدءًا من موسم (2024-2025) مع زيادة عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات من 32 إلى 36 فريقًا.

شكل جديد في دوري أبطال أوروبا

وبدلًا عن الشكل الحالي بخوض 6 مباريات في دور المجموعات، سيلعب كل فريق ما لا يقل عن 10 مباريات ضد 10 منافسين مختلفين، مما يؤدي إلى إقامة المنافسات في مزيد المواعيد في منتصف الأسبوع قبل عيد الميلاد، بشكل قد يؤثر على جدول مباريات كأس الرابطة.

«يويفا» لا يحب كؤوس الرابطة

وذكر باري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وفقًا لـ«رويترز» قبل مناقشات هذا الأسبوع بشأن التعديلات: «نحن واقعيون.. نحن نعرف بوضوح أن العام 2024 قادم. يويفا لا يحب حقًا كؤوس الرابطة».

وتتنافس الفرق الإنجليزية على كأس الاتحاد وكأس الرابطة في كل موسم، لكن جدولة مباريات كأس الرابطة تتعرض أحيانًا لانتقادات، خاصة مع إقامة الدور قبل النهائي من مباراتين وسط الجدول المزدحم.

مستقبل كأس الرابطة

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس «يويفا» قال في العام 2020 إنه يجب إلغاء كأس الرابطة لتجنب ازدحام جدول المباريات. وأوضح باري: «لا أعتقد أن مستقبل المسابقة في خطر».

وأشار إلى إمكانية التفكير في إقامة الدور قبل النهائي من مباراة واحدة، ومناقشة موقف الفرق المشاركة في مسابقات أوروبية. وأضاف: «إذا كانت المناقشات حول مستقبل كأس الرابطة جزءًا من النقاش الأوسع حول إعادة التوزيع والحوكمة، فليكن. لكن لا يمكن أن تتم بمعزل عن غيرها. يجب أن تكون جزءًا من الحزمة الكاملة».