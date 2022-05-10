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بعد «احتفال القهوة».. اتحاد الكرة الألماني يرفض معاقبة موديست

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 06:24 مساء
بعد «احتفال القهوة».. اتحاد الكرة الألماني يرفض معاقبة موديست
لاعب فريق «كولن» أنتوني موديست مع «احتفال القهوة». (الإنترنت)
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كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، عدم توقيع عقوبة على لاعب فريق «كولن»، أنتوني موديست، بعدما قام بالترويج للقهوة التي يملك علامتها التجارية عقب تسجيله هدفًا.

وقرر الاتحاد، وفقًا لـ«كورة» توقيع عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على كينغسلي كومان لاعب «بايرن ميونيخ» لصفعه أحد المنافسين.

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وقال الاتحاد الألماني إنه أغلق قضية موديست، ولكنه حذر من إمكانية إدانته حال كرر ما فعله.

الترويج للقهوة
وأظهر موديست حقيبة للقهوة، التي يملك علامتها التجارية، أمام الجماهير والمصورين وكاميرات التلفاز، عقب تسجيله هدفًا في المباراة أمام «أرمينيا بيلفيلد»، التي أُقيمت في 23 أبريل الماضي.

وفي الوقت نفسه، نال كومان، لاعب «بايرن ميونيخ»، عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بعدما حصل على بطاقة حمراء عقب صفعه كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتغارت، في المباراة التي جمعت بين فريقيهما يوم السبت الماضي.

ويغيب كومان عن مباراة «بايرن ميونيخ» في الجولة الأخيرة من الدوري أمام «فولفسبورغ»، بالإضافة إلى أول مباراتين رسميتين لـ«بايرن» في الموسم الجديد.

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