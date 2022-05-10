رسميا.. مانشستر سيتي يعلن إتمام صفقة هالاند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «مانشستر سيتي» الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، توصله إلى اتفاق رسمي مع نظيره الألماني «بروسيا دورتموند»، بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يؤكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع «دورتموند» بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو المقبل.

- كلوب يحذر من مخاطر صفقة هالاند وانضمامه لمانشستر سيتي

- تسريبات حول إنهاء مانشستر سيتي صفقة هالاند الأضخم في تاريخ «البريميرليغ»

- الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. «مانشستر سيتي» يحسم صفقة هالاند

وأوضح النادي الإنجليزي، أن عملية التعاقد تظل خاضعة لاتفاق النادي النهائي مع اللاعب.

عقد لمدة 5 مواسم

وكانت مصادر كشفت، أمس الإثنين، أن «سيتي» توصل إلى اتفاق يقضي بانتقال هالاند من «دورتموند»، لمدة خمسة مواسم سيتقاضى بموجبه مبلغًا قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، على أن يدفع «سيتي» لـ«دورتموند» البند الجزائي في عقد الأخير وقدره 64 مليون جنيه مقابل الصفقة (75 مليون دولار)، بحسب «فرانس برس».

إعلان مقرب من عائلة هالاند

وأعلن «دورتموند»، أمس الإثنين، أنه ترك اللاعب حرًا لليوم «لتسوية القضايا الشخصية»، وكان لاعب كرة القدم السابق يان آج فيورتوفت، وهو مستشار منتظم للصحافة ومقرب جدًا من عائلة هالاند، كتب على حسابه على «تويتر» أن «القرار النهائي قد تم اتخاذه».

وتابع: «إرلينغ هالاند سيلعب لمانشستر سيتي الموسم المقبل، أبلغ محيط هالاند ريال مدريد وبايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، تم تخصيص الأسابيع القليلة الماضية لتفاصيل العقد»، يُعتبر المبلغ معتدلًا لموهبة مماثلة ونظرًا إلى الأسعار الحالية في السوق، ولكن يجب دفعها دفعة واحدة، وهو أمر نادر في مثل هذه الصفقات الكبيرة.

وسجل هالاند (21 عامًا) 85 هدفًا في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان «دورتموند» في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من «سالزبورغ» النمساوي.

صراع شرس

وكان هالاند يحظى بصراع شديد من أندية «ريال مدريد» و«باريس سان جيرمان»، ولكنه استقر على «مانشستر سيتي» النادي الذي سبق وارتدى والده قميصه من قبل.

وكان هالاند انضم لصفوف «دورتموند» في الأول من يناير العام 2020 من «سالزبورغ النمساوي ووقع على عقد حتى 30 يونيو 2024، قبل أن يلفت إليه الأنظار بقوة.