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أول حديث لأنشيلوتي بعد السقوط في «ديربي» العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 05:04 مساء
أول حديث لأنشيلوتي بعد السقوط في «ديربي» العاصمة
الإيطالي كارلو أنشيلوتي. (إنترنت)
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أكد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد هزيمة فريقه بهدف نظيف في «الدربي» ضد أتلتيكو مدريد، أن «أولويته كانت تجنب حدوث مشكلات» مع اللاعبين المرهقين، قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في 28 مايو الجاري.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الثاني، كنا قريبين من التعادل، وينبغي علينا المواصلة على هذا النحو، أولويتنا كانت تجنب حدوث مشكلات ومنح دقائق للاعبين الذين يشاركون قليلًا، سنخوض المباريات المتبقية في الليغا بهذه الطريقة، والخميس سيشارك اللاعبون الذين شاركوا في دقائق قليلة اليوم، وضد قادش سيحدث الأمر نفسه»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وأضاف أنشيلوتي: «كنا غير سعيدين في الشوط الأول لأننا خسرنا الكثير من التمريرات والثنائيات.. في مباريات من هذا النوع العامل الذهني مهم للغاية وأحيانًا يكون حاسمًا. في هذا الجانب كان لأتلتيكو الأفضلية وهذا أمر طبيعي. نحن لم نكن في حاجة إلى النقاط، لكننا كنا في حاجة إلى خوض مباراة جيدة، وتحسن أداؤنا في الشوط الثاني، كنا نريد منح راحة للاعبين المرهقين وتجنب حدوث مشكلات».

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