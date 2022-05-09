نيوكاسل ضحية ضرب مانشستر سيتي بقوة في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

استغل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» مانشستر سيتي، تعادل مطارده ليفربول أمام توتنهام، السبت، ليزيد الفارق إلى 3 نقاط، بفوزه الأحد (5-0) على نيوكاسل، وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 19.

وأضاف إيمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 38 ثم سجل رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 61، ثم سجل فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

- تسريبات حول إنهاء مانشستر سيتي صفقة هالاند الأضخم في تاريخ «البريميرليغ»

جاء ذلك قبل أن يختتم سترلينغ أهداف مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر، وهذا هو الفوز الـ27 لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في خمس.