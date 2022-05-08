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ريال مدريد يحفز مانشستر سيتي لالتهام نيوكاسل في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 05:28 مساء
ريال مدريد يحفز مانشستر سيتي لالتهام نيوكاسل في «البريميرليغ»
مباراة سابقة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل. (أرشيفية - إنترنت)
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يستقبل مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، ويحتل السيتي صدارة جدول الترتيب مع ليفربول برصيد 83 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ13 برصيد 43 نقطة.

ويخوض مانشستر سيتي 4 جولات حاسمة نحو اللقب الوحيد الذي يسعي للتتويج به هذا الموسم، بدءًا من مباراة نيوكاسل، لذا يتمسك الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بحصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني تواليًا، بهدف تعويض خيبة الأمل الأخيرة بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في نصف النهائي.

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أيضًا خرج مانشستر سيتي من المنافسة على بطولة كأس الرابطة بدور الـ16 ضد وست هام، ووداع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول من الدور نصف النهائي، قبل أن يتلقى صفعة كبيرة بالإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في ملعب «سانتياغو برنابيو»، بالخسارة (5-6) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

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