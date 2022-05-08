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تشيلسي يتوج بلقب دوري كرة القدم النسائية في إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 05:00 مساء
تشيلسي يتوج بلقب دوري كرة القدم النسائية في إنجلترا
لاعبة تشيلسي جي سو يون تحتفل مع فريقها بالدوري. (رويترز)
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تُوج تشيلسي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية للمرة الثالثة على التوالي والخامسة خلال سبعة أعوام بعد أن قلب تأخره وفاز (4-2) على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، بفضل تألق لاعبته سام كير.

واحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي بعد فوزه (2-صفر) على وست هام يونايتد، بينما احتل مانشستر سيتي المركز الثالث وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد أن سحق ريدينج (4-صفر)، بحسب «رويترز».

وهبط فريق واحد من الدوري الممتاز المكون من 12 فريقًا وهو برمنغهام سيتي وسيشارك في الموسم المقبل ليفربول بدلًا منه.

كير تقلب الطاولة على مانشستر يونايتد
ومنحت مارتا توماس مانشستر يونايتد هدف السبق بضربة رأس رائعة بعد ركلة حرة نفذتها كاتي زيليم لكن إيرين كوتبرت عادلت النتيجة لتشيلسي قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد (2-1) بفضل كرة إيلا تون التي غيرت اتجاهها.

وفي الشوط الثاني، انتفض تشيلسي وعادلت لاعبته الأسترالية كير النتيجة في الدقيقة الأولى بتسديدة هائلة بالقدم اليسرى وأضافت زميلتها النرويجية جورو ريتن الهدف الثالث بمجهود جميل بعد ذلك بخمس دقائق.

وعززت كير تقدم فريقها بالهدف الرابع وهو الثاني لها في الدقيقة 66 من كرة مرتدة من حارسة مرمى يونايتد ماري إيربس، ليحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بين فرق البطولة.

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