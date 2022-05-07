دورة مدريد: ألكاراس يقصي المصنف أول ديوكوفيتش ويبلغ النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

أقصى اليافع الإسباني الصاعد بقوة، كارلوس ألكاراس، المصنف تاسعًا عالميًا، نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول من الدور نصف النهائي لدورة مدريد للماسترز على الملاعب الترابية في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و35 دقيقة السبت 6-7 (5-7) و7-5 و7-6 (7-5).

وأطاح ألكاراس الذي كان ضمن المصنفين العشرة الأوائل قبل بلوغه عامه التاسع عشر الخميس، مواطنه الإسباني رافايل نادال من ربع النهائي وبات أصغر لاعب على الإطلاق يبلغ دور الأربعة في مدريد. ويلتقي في النهائي اليوناني ستيفانوس تيستيباس الخامس أو الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب، بحسب «فرانس برس».