سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل «أتلتيكو مدريد» نظيره «ريال مدريد» على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، بعد أن حسم النادي الملكي لقب الموسم الجاري.



واتفق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ«ريال مدريد» مع نظيره الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لـ«أتلتيكو» الذي رفض إقامة ممر شرفي للنادي الملكي، بعد تتويجه رسميًا ببطولة الدوري الإسباني، بحسب ما نقله موقع «يلاكورة».

- الخجول «أنشيلوتي» يخرج عن وقاره وأزمة تلاحق برشلونة وتعثر يحاصر سيميوني

وقال سيميوني المدير الفني لـ«أتلتيكو مدريد» في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الريال: «كل مجتمع يختلف عن الآخر، وفي إسبانيا الممر الشرفي يعتبر تهنئة للمنافس، لكن في البلد الذي أتيت منه لا يوجد شيء كهذا».

أما أنشيلوتي فرد، وقال: «الإيطاليون ليسوا معتادين على هذا، على كل شخص أن يفعل ما يحلو له وما يشعر به، وعلينا أن نحترم رغبته».