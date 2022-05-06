كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

وجاء تتويج كريستيانو رونالدو، بعد تألقه مع الفريق خلال مباريات الشهر، حيث أحرز 5 أهداف فى 4 مباريات منها «هاتريك».

ونشر حساب مانشستر يونايتد، عبر «تويتر»، صورة لرونالدو مع الجائزة، وعلق عليها: «ومن غيره.. الدون كريستيانو هو لاعب شهر أبريل في يونايتد».

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إريك تين هاج يحسم مصير «الدون»

واستقر إريك تين هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، على القرار النهائي بخصوص مستقبل كريستيانو رونالدو مع الفريق الموسم القادم. حيث ينتهي عقد صاحب الـ37 عاما مع الشياطين الحمر في 30 يونيو 2023، وسط شكوك حول الخطوة المقبلة له بمشواره الكروي.

وقالت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، وفقا لـ«جول» إن تين هاج يريد استمرار رونالدو في أولد ترافورد حتى نهاية عقده على أقل تقدير.

وأوضحت أن المدرب الهولندي يعتقد أنه سيكون من السخف عدم الإبقاء على رونالدو بمستواه المميز في الفترة الحالية وسط كل الصعوبات المحيطة بالنادي.

العودة إلى أولد ترافورد

يذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا عاد إلى أولد ترافورد، الصيف الماضي بعدما بدا أنه متجه للانضمام إلى غريمه المحلي مانشستر سيتي، لكن مستقبله كان فى وضع شك قبل وصول تين هاج.

وسجل رونالدو 24 هدفًا وصنع 3 في 38 مباراة لعبها بكل البطولات بقميص الفريق الأحمر هذا الموسم (2021-2022).