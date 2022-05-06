كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه من توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

علق المدير الفني لليفربول، المدرب يورغن كلوب، على ريمونتادا ريال مدريد الإسباني، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، (1-3) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة توتنهام غدا السبت في الدوري الإنجليزي، وفقا لـ«كورة»: «كانت ريمونتادا لا تصدق.. مواجهة الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا قدر بعد ما حدث في العام 2018».

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وأوضح كلوب: «عندما خسرنا النهائي في 2018، كان الحل بالنسبة لي هو أن ألعب نهائيا آخر في العام التالي أمامهم، لكنه كان أمام توتنهام.. يبدو أن هذا قدر».

ما فعله الريال كان مذهلا

وتابع كلوب، الذي نجح في إقصاء فياريال الإسباني الثلاثاء الماضي: «المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي؟: كان الأمر غريبا ومؤسفا بالنسبة للسيتي.. ما فعله ريال مدريد كان مذهلا.. تمكنوا من التأهل على حساب باريس سان جيرمان وتشيلسي والسيتي. إذا أقصيت هؤلاء فأنت تستحق بالتأكيد أن تكون في النهائي. ستكون مباراة رائعة».

ذكر كلوب: «أنا سعيد بخوض النهائي وامتلاكي فرصة للفوز باللقب، لكن قبل ذلك هناك عدة مباريات أمامنا، لذا سيكون من الجيد أن تتوقف الأسئلة حول مدريد حتى ذلك الحين.. سنعمل على النهائي من 22 إلى 28 وليس قبل ذلك».

كلوب يحذر من السرعة الجنونية

وقال كلوب إنه يتوقع أن يلعب توتنهام بقيادة المدرب أنطونيو كونتي على الهجمات المرتدة لأنه يملك «مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم الذين يجيدون تنفيذ الهجمات المرتدة» خاصة عندما يلعبون خارج الديار.

وواصل كلوب للصحفيين، وفقا لـ«رويترز»: «عندما تفكر في الطريقة التي يفوز بها توتنهام بالمباريات ستجده فريقا رائعا.. يملكون سرعة جنونية في خط الهجوم».

وذكر: «هاري كين، يا له من لاعب.. من الواضح أنه يناسب طريقة لعبهم بشكل جيد للغاية، هناك تفاهم كبير بينهم (المهاجمون).. أود القول إننا سنواجه أكبر تحد منذ فترة طويلة.. للفوز بمباراة عليك أن تصنع الفرص وأن تسيطر على اللعب لكن عندما تخسر (الكرة)، يجب أن تكون قريبا من جميع لاعبي المنافس على الفور وهذا أمر صعب للغاية. علينا أن نجد طريقة للحد من خطورتهم كلما كان ذلك ممكنا».

ويتأخر ليفربول، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.