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كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 06:18 مساء
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا يواسي لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان عقب الخسارة أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (اف ب)
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علق المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على خروجه المفاجئ على يد مضيفه ريال مدريد الإسباني، عقب خسارته 1-3 بعد التمديد، مساء الأربعاء، في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا، اليوم الجمعة، وفقا لـ«رويترز»، إنه لا توجد كلمات لتخفيف آلام الهزيمة أمام ريال مدريد، لكن سيتي سيسعى للتعويض أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

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الوقت يداوي الجراح
وأوضح المدرب الإسباني للصحفيين، أنه لم يتحدث إلى لاعبيه منذ انتفاضة ريال المذهلة في مباراة الإياب يوم الأربعاء الماضي في مدريد. وأضاف: «لا توجد كلمات لتخفيف ما نشعر به جميعا.. لكن الوقت يداوي الجراح. سنحاول النوم بأفضل شكل ممكن والتفكير في هدف جديد».

وتابع غوارديولا أن تركيز فريقه على لقب الدوري سيظل كما هو مضيفا أنه سيتحدث إلى اللاعبين يوم السبت بشأن شخصية الفريق والإنجازات التي حققها والعروض الرائعة التي قدمها طيلة الموسم.

وذكر أنه لا يعرف ما إذا كانت المجموعة الحالية من اللاعبين يمكن أن تفوز بدوري أبطال أوروبا أو ما إذا كان هو المدرب الذي سيفعل ذلك: «ربما لست جيدا بما يكفي لمساعدة الفريق على القيام بذلك.. لا أحد يعرف ما كان سيحدث مع لاعبين أو مدربين آخرين. بالنسبة لنا، إنه لشرف كبير أن أكون هناك قدر الإمكان في جميع المسابقات».

التفكير فيما حدث لن يتوقف
ويتفوق سيتي على ليفربول بنقطة واحدة في صدارة الدوري الممتاز لكنه قد يكون متأخرا عنه في الترتيب عندما يلعب يوم الأحد حيث يستضيف ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير يوم السبت. وقال غوارديولا: «لا يتعين على اللاعبين أن ينسوا (الخسارة أمام ريال مدريد). كيف ينسونها؟.. سنلعب ضد نيوكاسل لكن التفكير فيما حدث أمام ريال لن يتوقف بالتأكيد.. أعرف اللاعبين من خلال الحصص التدريبية والاجتماعات وعمليات الإحماء وأثق في التزامهم. ليس لدي أي شك في ذلك».

ونفى جوارديولا أن يكون النجاح في دوري أبطال أوروبا هو المحور الرئيسي لتفكير ملاك النادي: «النادي لم يطلب مني (الفوز) بأي شيء.. طلبوا مني أن ألعب بأفضل شكل ممكن وأن أتنافس مع جميع الفرق في إنجلترا وجميع الفرق في أوروبا.. يختلف الأمر تماما عما يعتقده معظم الناس».

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