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بعد الخسارة من روما.. «رودجرز» يكشف نقطة ضعف لاعبي ليستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 05:43 مساء
بعد الخسارة من روما.. «رودجرز» يكشف نقطة ضعف لاعبي ليستر سيتي
مدرب ليستر سيتي رودجرز. (الإنترنت)
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اعترف المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، المدرب بريندان رودجرز، بأن فريقه لم يكن جيدا بدنيا بما يكفي، خلال مواجهة روما في قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وسجل تامي أبراهام هدفا بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها لورينزو بليجريني في الشوط الأول ليقود روما للفوز 1-صفر، الليلة الماضية، و2-1 في النتيجة الإجمالية ليواجه فينوورد الهولندي في نهائي النسخة الأولى من البطولة في 25 مايو الحالي.

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وقال «رودجرز»، وفقا لـ«رويترز»: «كانت الركلات الركنية بمثابة نقطة ضعف لدينا طوال الموسم لنكون صادقين تماما، لذلك استقبال هدف بهذه الطريقة كان مخيبا للآمال بشكل كبير».

غياب القوة البدنية
وأوضح: «من الواضح أننا لم نكن جيدين بدنيا.. اللاعبون يملكون الشجاعة لكن وضح غياب القوة البدنية خاصة في ظل عدم وجود ويلفريد (نديدي)».

ورغم خيبة الأمل من الغياب عن نهائي أول نسخة لدوري المؤتمر الأوروبي، قال رودجرز إن خبرة اللعب في الاستاد الأولمبي في روما ستساعد اللاعبين على التطور.

ليستر يواجه إيفرتون في الدوري الإنجليزي
وأضاف: «أنه فريق شاب ويتعلم طوال الوقت، هذا المستوى لم يسبق للكثير من اللاعبين المشاركة فيه.. أنه أمر طبيعي لكن اللاعبين سيتعلمون وهذه تجربة أخرى مختلفة».

ويستضيف ليستر صاحب المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون يوم الأحد المقبل.

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