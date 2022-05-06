الفشل السادس مع غوارديولا.. حلم السيتي يتبخر من جديد في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

فشل المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مجددا في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بعد خروجه المفاجئ على يد مضيفه ريال مدريد الإسباني، عقب خسارته 1-3 بعد التمديد، مساء الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي.

وتبخر حلم مانشستر سيتي ومدربه الإسباني غوارديولا، مجددا، في دوري أبطال أوروبا، حيث يعد الخروج الأخير هو الفشل السادس للفريق الإنجليزي، في 6 مواسم بإشراف بيب، الذي أصابته لعنة المسابقة التي فرض سيطرته عليها قبل سنوات.

- (فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

- بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

- بعد الرحيل عن الريال.. أنشيلوتي يخطط للابتعاد عن تدريب الأندية

- ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة

غوارديولا المتوج بلقب الكأس ذات الأذنين الكبيرتين في العامين 2009 و2011 مع برشلونة، شهد منذ ذلك الحين بعض الإخفاقات «الشهيرة» والتي يضاف إليها خيبة الأمل التي عانى منها مساء الاربعاء الماضي، على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة مدريد، وفقا لتقرير نشرته «فرانس برس».

2016: ما قبل غوارديولا

في الموسم السابق لوصول غوارديولا، حقق مانشستر سيتي نجاحا كبيرا في المسابقة القارية العريقة عندما وصل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، في العام 2016 بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، حيث واجه ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

في مباراتين باهتتين (صفر-صفر، 1-صفر)، حجز ريال مدريد بطاقته إلى المباراة النهائية بهدف بالنيران الصديقة سجله المدافع البرازيلي فرناندو بالخطأ في مرمى فريقه، إيابا في مدريد بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في مانشستر.

2017: معجزة موناكو

في موسمه الأول في إنجلترا، فشل بيب في الدور ثمن النهائي أمام موناكو الفرنسي، حيث كان وقتها يبزغ نجم الظاهرة كيليان مبابي. وانتهت مباراة الذهاب المجنونة بملعب الاتحاد في مانشستر بتفوق سيتي 5-3.

وفي مباراة الإياب، ضرب بنجامان مندي بقوة بتمريرتين حاسمتين في الشوط الأول، وأعاد الألماني لوروا سانيه الأمل للفريق الإنجليزي بالتأهل بهزه الشباك في الشوط الثاني (71)، لكن تيمويه باكايوكو بخر حلمه بعد ست دقائق عندما سجل برأسية الهدف الثالث الذي منح فريق الإمارة بطاقة التأهل بفضل الأهداف المسجلة خارج القواعد (5-3 و1-3).

2018: اكتساح الريدز

وصل سيتي هذه المرة إلى ربع النهائي، وكانت المواجهة إنجليزية خالصة أمام القوة الصاعدة ليفربول. وتحدث بيب قبل المباراة، وكرر إلى أي مدى يخشى الثلاثي الهجومي للريدز، وفقا لـ«فرانس برس». كان خوفه مبررا: فاز ليفربول 3-صفر ذهابا وجدد انتصاره بثنائية (2-1) إيابا، وسجل أربعة أهداف من أصل الخمسة المصري محمد صلاح (هدفان)، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

2019: خيبة جديدة

بلغ مانشستر سيتي ربع النهائي مجددا، ووقع في مواجهة إنجليزية جديدة، وخيبة أمل جديدة، هذه المرة ضد توتنهام. في مباراة الذهاب (خسارة صفر-1)، بقي البلجيكي كيفن دي بروين والالماني لوروا سانيه على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 89. وأضاع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ركلة جزاء، وأصيب نجم السبيرز هاري كين، لكن حارس مرمى سيتي البرازيلي إيدرسون ارتكب هفوة عندما أفلتت تسديدة الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين من تحت بطنه.

جاءت مباراة الإياب مفتوحة وفرض التعادل نفسه 2-2 بعد 11 دقيقة فقط من انطلاقها. ونجح سيتي في التقدم 4-2، وكان في طريقه إلى التأهل، لكن حكم الفيديو المساعد «فار» حرمه من ذلك عندما تدخل لتأكيد هدف سجله المهاجم الإسباني لتوتنهام فرناندو يورنتي بوركه (4-3، 73)، قبل أن يلغي في الوقت بدل الضائع هدف التأهل لرحيم سترلينغ بداعي تسلل على صاحب التمريرة الحاسمة أغويرو ليتأهل سبيرز بفضل الأهداف المسجلة خارج القواعد.

2020: ليون يفاجئ بيب

في نسخة تأثرت بفيروس «كوفيد-19»، وصل مانشستر سيتي إلى ربع النهائي وكان على موعد مع ليون الفرنسي في مواجهة من مباراة واحدة في لشبونة حيث أقيمت المنافسات في دورة مجمعة.

وفاجأ غوارديولا الجميع بتغيير خطة لعبه واعتمد 3-5-2، فدفع الثمن من هجمتين مرتدتين استقبلت منهما شباكه هدفين ليجد نفسه متخلفا 1-2 قبل أن يهدر سترلينغ فرصة ذهبية لإدراك قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي. ومرة أخرى كان الثمن غاليا لأن موسى ديمبيليه سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد أقل من 60 ثانية (3-1)، ليحسم ليون تأهله.

2021: صدمة البلوز

هذه المرة، فعل غوارديولا كل شيء بشكل صحيح من خلال البقاء، وفيا لخطته ووصل إلى المباراة النهائية الأولى له منذ العام 2011، والأولى على الإطلاق لسيتي. كان الخصم إنجليزيا: تشلسي.

ولكن غوارديولا خلافا للتوقعات، قرر الاستغناء عن لاعب الوسط المدافع في هذه المباراة، حيث ضحى بالإسباني رودري الذي لعب دورا بارزا في الوصول إلى مباراة القمة.

وفي مباراة مغلقة جدا، وجد تشلسي الثغرة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة عندما سجل له الألماني كاي هافيرتس هدف الفوز (1-صفر، 42)، وزادت محن سيتي بعدها بخسارته جهود صانع ألعابه وقلبه النابض دي بروين بسبب الإصابة مطلع الشوط الثاني.

2022: ريال مدريد يزيد الأوجاع

حتى الدقيقة 90 من مباراة إياب نصف النهائي ضد ريال مدريد، اعتقد سيتي أنه حجز بطاقته إلى المباراة النهائية الثانية تواليا عندما تقدم بهدف لنجمه الجزائري رياض محرز (73) عزز به تفوقه الرائع 4-3 ذهابا.

لكن النادي الملكي قلب الطاولة في دقيقة واحدة بثنائية لمهاجمه البديل البرازيلي رودريغو (90، 90+1)، فارضا الاحتكام الى شوطين إضافيين كانت الكلمة الأخيرة فيهما إلى المنقذ القائد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ركلة جزاء (95) واضعا نهاية مثيرة للمباراة المجنونة، ومبخرا حلم سيتي في التتويج باللقب الأول في تاريخه في المسابقة وغوارديولا في لقبه الثالث.