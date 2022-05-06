رينجرز يكرم عامل غرفة الملابس بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب فريق نادي رينجرز الإسكتلندي، جيوفاني فان برونكهورست، إن فريقه أهدى فوزه على لايبزيغ الألماني، في قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، إلى عامل غرفة الملابس الراحل جيمي بيل الذي توفي هذا الأسبوع عن 69 عاما.

ومنحت أهداف جيمس تافرنييه وجلين كمارا وجون لاندسترام الفوز لرينجرز (3-1) على الفريق الألماني الليلة الماضية لينتصر 3-2 في النتيجة الإجمالية ويصعد إلى أول نهائي أوروبي منذ كأس الاتحاد الأوروبي 2008.

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وقال فان برونكهورست للصحفيين، وفقا لـ«رويترز»: «فخور للغاية بأداء فريقي.. كان التفاعل مع الجماهير مذهلا.. كنا نحتفل بعد بلوغ النهائي وكذلك في غرفة الملابس وكان مشهدا رائعا».

يشاهدنا من السماء

وتابع: «لكنني أعتقد أننا أنهينا الأجواء الاحتفالية من أجل تكريم جيمي عامل غرفة الملابس الذي أثق أنه كان يشاهدنا من السماء.. وقد شربنا نخب حياته وإنجازاته وما فعله لهذا النادي وبالتأكيد سنفتقده بقية حياتنا».

وأهدى لاندسترام، الذي هز الشباك قبل عشر دقائق من النهاية ليحسم تأهل رينجرز للنهائي، هدفه إلى بيل الذي عمل في استاد إيبروكس لأكثر من 30 عاما وكان محبوبا من الجماهير.

كان حجر الأساس للنادي

وأوضح لاعب وسط شيفيلد يونايتد السابق: «لا يمكن للكلمات أن تصف ماذا كان يعني جيمي لنا جميعا.. لقد كان حجر الأساس للنادي وتربطه علاقة وثيقة بالجميع. حضرت إلى هنا منذ موسم واحد فقط لكنه استقبلني ورحب بي ولا يمكنني التحدث عنه بما يوفيه حقه».

وسيلتقي رينجرز مع آينتراخت فرانكفورت في النهائي في 18 مايو الجاري، حيث يسعى النادي الإسكتلندي لحصد لقبه الأوروبي الثاني منذ 50 عاما عندما توج بكأس الأبطال في 1972.

