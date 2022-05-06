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رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 01:46 مساء
رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا
ميكل أرتيتا يوقع عقدا جديدا يبقيه في نادي آرسنال حتى العام 2025. (الإنترنت)
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أعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مدربه ميكل أرتيتا، وقع عقدا جديدا يبقيه في النادي حتى العام 2025.

وتولى المدرب الإسباني أرتيتا المسؤولية خلفا لمواطنه أوناي إيمري في ديسمبر 2019، ومن المقرر أن ينتهي عقده السابق بنهاية الموسم المقبل.

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وقال أرتيتا البالغ عمره 40 عاما لموقع النادي على الإنترنت، وفقا لـ«رويترز»: «متحمس وممتن وسعيد حقا اليوم.. عندما تحدثت مع المدير جوش كرونكي، كان بإمكانه رؤية النادي في النقطة نفسها التي أريدها، وقد أراد أن يصل النادي للطريق الذي أريده أيضا».

تطوير الفريق
وأوضح: «لذلك كل شيء قاله وكذلك المالك، ستان كرونكي، عندما اجتمعت معهما قد نفذوه بالفعل».

وتابع أرتيتا: «نريد الارتقاء بالنادي إلى المستوى التالي والمنافسة بقوة مع أبرز الأندية.. ومن أجل القيام بذلك يجب أن نلعب في دوري الأبطال.. يجب أن نكون قادرين على تطوير الفريق، وتحسين لاعبينا».

أرتيتا يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي
وفاز أرتيتا بكأس الاتحاد الإنجليزي مع آرسنال في موسم 2019-2020 عقب فوزه على تشيلسي في النهائي. وفي موسمه الأول العام الماضي قاد الفريق لاحتلال المركز الثامن بالدوري.

ويحتل آرسنال حاليا المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل أربع جولات على النهاية.

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