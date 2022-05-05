إينتراخت ورينجرز إلى نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب رينجرز الاسكتلندي وإينتراخت فرانكفورت الألماني موعدًا في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تخطيا عقبة لايبزيج ووست هام على التوالي في أجواء حماسية.

رينجرز المكافح يهزم لايبزيج ويبلغ النهائي الأوروبي لأول مرة منذ 2008

سجل جون لاندسترام هدفا قبل آخر عشر دقائق ومنح رينجرز الفوز 3-1 على رازن بال شبورت لايبزيج بنتيجة إجمالية 3-2 عقب مواجهة مثيرة في استاد إيبروكس اليوم الخميس.

وبفضل أهداف جيمس تافرنييه وجلين كمارا ولاندسترام بلغ الفريق الاسكتلندي النهائي لأول مرة منذ 2008 وسيواجه أينتراخت فرانكفورت الألماني الطامح لثاني لقب أوروبي خلال 50 عامًا منذ التتويج بكأس الكؤوس عام 1972.

افتتح القائد تافرنييه التسجيل في الدقيقة 18 ليصبح هداف المسابقة هذا الموسم برصيد سبعة أهداف فيما عزز لاعب الوسط كمارا التقدم بتسديدة بعيدة المدى بعد ست دقائق.

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ورد لايبزيج، الفائز 1- صفر في لقاء الذهاب، حين قلص كريستوفر نكونكو الفارق عقب تمريرة عرضية مثالية من أنخيلينيو في الدقيقة 70 لكن رينجرز حسم التأهل مستغلا حالة ارتباك دفاعي عقب ركلة ركنية ليتابع لاندسترام الكرة في الشباك.

إينتراخت يفوز على عشرة لاعبين من وست هام

وفي المباراة الثانية، فاز إينتراخت فرانكفورت على عشرة لاعبين من وست هام يونايتد 1- صفر في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، ليبلغ أول نهائي أوروبي له في 42 عاما بعد الانتصار 3-1 في مجموع المباراتين.

وأمام 48 ألف متفرج سجل رفائيل بوري هدف الفوز لأصحاب الضيافة في الدقيقة 26 ليتغلب على الفريق الإنجليزي للمرة الثانية بعد الانتصار 2-1 ذهابا الأسبوع الماضي.

وظهر وست هام، الذي لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيسر آرون كريسويل في الدقيقة 17 لعرقلته ينس بيتر هوج، بلا أنياب خلال المباراة. كما طرد الحكم مدربه ديفيد مويز في الدقيقة 79 لركله الكرة بغضب في نهاية مخيبة لمشوار وست هام الأوروبي.